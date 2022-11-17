Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга подготовило распоряжение о предоставлении отсрочки по аренде земельных участков инвесторам, призванным на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Соответствующий документ появился на сайте антикоррупционной экспертизы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание Смольного Дарья Антонова © ИА REGNUM

Такую меру поддержки Смольный вводит по инвестиционным договорам, договорам аренды участков при инвестировании и другим документам, которые заключены с целью инвестирования. Получить отсрочку смогут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, которых призвали по мобилизации.

Согласно содержанию документа, условием оказания меры поддержки являются предоставление в комитет имущественных отношений города уведомления и документов о прохождении службы или о добровольной отправке в зону СВО. Отсрочка платы даётся в размере платы по договору на время службы.

Плата по договорам во время службы должна производиться не чаще одного раза в месяц равными платежами. Размер оплаты не должен превышает половину ежемесячной или ежеквартальной платы по договору.

Напомним, что в Петербурге предоставляются разовые денежные выплаты мобилизованным, 100 тыс. рублей и 300 тыс. рублей — для добровольцев. Для семей военнослужащих также предусмотрены различные меры поддержки.

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