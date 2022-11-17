Санкт-Петербург, 17 ноября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга подготовило распоряжение о предоставлении отсрочки по аренде земельных участков инвесторам, призванным на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Соответствующий документ появился на сайте антикоррупционной экспертизы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Смольного

Такую меру поддержки Смольный вводит по инвестиционным договорам, договорам аренды участков при инвестировании и другим документам, которые заключены с целью инвестирования. Получить отсрочку смогут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, которых призвали по мобилизации.

Согласно содержанию документа, условием оказания меры поддержки являются предоставление в комитет имущественных отношений города уведомления и документов о прохождении службы или о добровольной отправке в зону СВО. Отсрочка платы даётся в размере платы по договору на время службы.

Плата по договорам во время службы должна производиться не чаще одного раза в месяц равными платежами. Размер оплаты не должен превышает половину ежемесячной или ежеквартальной платы по договору.

Напомним, что в Петербурге предоставляются разовые денежные выплаты мобилизованным, 100 тыс. рублей и 300 тыс. рублей — для добровольцев. Для семей военнослужащих также предусмотрены различные меры поддержки.