Уфа, , 14:12 — REGNUM Законы, направленные на поддержку участников спецоперации и членов их семей, были приняты на пленарном заседании государственного собрания Башкирии. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Участники спецоперации освобождены от уплаты в 2023 году транспортного налога за 2022 год. Льгота распространяется на легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, мотороллеры и другие самоходные транспортные средства, а также на машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу и предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания республики Константина Толкачева.

Сообщается, что участники СВО отнесены к категории граждан, которым предоставляется право приобретения жилья по цене ниже рыночной через специальную некоммерческую организацию.

«В Башкирии жилищным строительством для обеспечения жильем отдельных категорий граждан занимается некоммерческая организация «Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан». Право приобретения жилья через ФРЖС будет предоставляться вне зависимости от площади уже имеющейся квартиры», — пояснил спикер регионального парламента.

Этим правом наделены участники спецоперации либо один член семьи, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что также был принят закон, которым предусмотрено предоставление бесплатных социальных услуг.

«Члены семьи участника специальной военной операции смогут бесплатно получать социальные услуги в полустационарной форме и на дому. Помощь гражданам в домашних условиях будет оказываться автономными некоммерческими организациями в рамках государственного социального заказа», — пояснил Толкачев.

По его словам, сейчас совместно с правительством Башкирии прорабатываются различные форматы поддержки семей военнослужащих.

«Каждая семья, которой нужна помощь, должна эту помощь получить. Тут многое зависит от органов местного самоуправления и социальных служб. Ждем от них содействия в организации социального сопровождения семей и обратной связи. Будем анализировать поступающую информацию и принимать на ее основе дальнейшие решения», — отметил спикер регионального парламента.

В пресс-службе республиканского парламента пояснили, что вышеуказанные законы были приняты в трех чтениях, в ближайшее время они будут переданы на подпись главе Башкирии Радию Хабирову.