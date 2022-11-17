Луганск, , 13:44 — REGNUM Почти всю территорию Луганской Народной Республики контролируют российские военные, ВСУ занимают три небольших населённых пункта. Об этом сообщил 17 ноября временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, под контролем Киева — лишь мизерная часть территории республики, условно говоря, один процент. Это небольшое село Белогоровка, полностью разбитое и уничтоженное, а также два очень маленьких населённых пункта.

«Мы знаем о том, что идёт концентрация личного состава, техники [ВСУ], возможно, в нашем направлении, в направлении на Луганскую Народную Республику, но мы готовы отразить эти атаки», — заявил РИА Новости врио главы ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, Пасечник охарактеризовал обстановку на фронте как сложную, но не выходящую из-под контроля.

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