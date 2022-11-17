Москва, 17 ноября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Глава отдела внешних связей Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Антоний принял прибывшего в Москву митрополита Ахалкалакского, Кумурдойского и Карсского Грузинской православной церкви (ГПЦ) Николая, который управляет грузинскими приходами в Южной Америке. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба РПЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Грузия

«В ходе теплой дружеской беседы обсуждались различные аспекты современного состояния отношений между Русской и Грузинской православными церквами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что митрополит Николай приехал в Москву на научные чтения по теме «Россия. Грузия. Христианский Восток. Духовные и культурные связи». Он на мероприятии выступит с докладом.

Стоит отметить, что большинство оппозиционных партий в Грузии занимают крайнюю либеральную позицию и выступают против влияния православия на жизнь страны. Оппозиционеры также обвиняют ГПЦ и тех, кто её поддерживает в «пророссийскости».