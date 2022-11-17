Москва, 17 ноября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Арбитражный трибунал в Стокгольме обязал финскую компанию Gusum выплатить задолженность за поставки газа, образовавшуюся перед Газпромом. Об этом 17 ноября сообщили в Газпроме.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В информации говорится, что арбитражный трибунал «обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства «бери или плати», а также проценты за просрочку оплаты».

Также арбитраж подтвердил правомерность приостановки поставок газа в случае неосуществления оплаты в рублях.

В свою очередь, в Gasum заявили, что арбитражный трибунал подтвердил, что компания не обязана платить в рублях по контракту с Газпромом.

Поставки приостановлены с мая 2022 года.