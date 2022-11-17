Кемерово, , 13:34 — REGNUM В Кемерове десять школьников и учителя госпитализировали после ужина в столовой Кемеровского профессионально-технического техникума. Двое из пострадавших оказались в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник информации в минздраве Кузбасса.

Школьная столовая Edu.gov.ru

Отмечается, что у всех пострадавших — отравление. В реанимации оказались ребёнок и учитель, сейчас их уже перевели в отделение. В больнице в удовлетворительном состоянии остаются девять детей и учитель, один ребёнок выписан.

По словам родителей школьников, одиннадцатиклассники приехали в Кемерово из Анжеро-Судженска на профориентационную экскурсию. Для них организовали обед и ужин в столовой техникума.