Луганск, , 13:36 — REGNUM Ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Российские силы почти полностью контролируют территорию Луганской Народной Республики, сообщил 17 ноября врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Луганская Народная Республика Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что только незначительная часть республики неподконтрольна военным ЛНР и России. Практически всю территорию контролируют и охраняют рубежи республики силы Народной милиции ЛНР, ВС России и подразделения «Ахмат».

«Ситуация на фронте достаточно тяжёлая, сложная, но контролируемая», — сказал РИА Новости Пасечник.

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