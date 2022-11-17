Луганск, 17 ноября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Российские силы почти полностью контролируют территорию Луганской Народной Республики, сообщил 17 ноября врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

Он уточнил, что только незначительная часть республики неподконтрольна военным ЛНР и России. Практически всю территорию контролируют и охраняют рубежи республики силы Народной милиции ЛНР, ВС России и подразделения «Ахмат».

«Ситуация на фронте достаточно тяжёлая, сложная, но контролируемая», — сказал РИА Новости Пасечник.

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