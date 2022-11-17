Киев, 17 ноября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Пётр Порошенко гордится своей работой на посту президента. Об этом он заявил в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), считая, что разговаривает с бывшим послом США в России Майклом Макфолом.

ИА REGNUM Порошенко

«Я не позволил поставить под такую большую угрозу будущее [бывш. УССР], потому что величайшее искусство — это не выиграть войну, а избежать войны», — отметил он.

Порошенко признался, что в первые дни 2022 года отправил Владимиру Зеленскому письмо — приватного, личного характера, конфиденциальное. «В нём я объясняю, насколько опасна Чернобыльская АЭС, и как мы должны её закрыть, потому что это определённо опасно для Киева. Поставить несколько бригад, системы ПВО, чтобы заблокировать Крым. Как остановить возможную агрессию со стороны Белоруссии. Как установить прямой контакт с Лукашенко и говорить с ним. Я специально упомянул то, что мы можем уничтожить мосты, но ничего не было сделано», — пояснил он.

Порошенко подчеркнул, что не комментирует заявление Зеленского о скором «взятии Крыма», потому что никто не знает, для чего он делает это заявление.

«Возможно, это часть информационной кампании. Возможно, это часть пропагандистской кампании. Я знаю всё. Но, с вашего позволения, я не буду это комментировать», — уточнил он и добавил, что возможность «возвращения» Крыма в значительной степени зависит от внутриполитической ситуации в России.