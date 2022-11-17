Омск, 17 ноября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Черёмушках Омской области состоялась очередная отправка в зону специальной военной операции (СВО) военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Как сообщили ИА REGNUM 17 ноября в мэрии Омска, торжественное мероприятие прошло на базе Омского автобронетанкового инженерного института. В нём приняли участие первые лица города, Герой России Андрей Тимошенко, представители духовенства, родственники и друзья мобилизованных.

Мэр Омска Сергей Шелест, обращаясь к мобилизованным, отметил, что на омской земле они прошли этап боевого слаживания, обрели новых друзей и надёжных товарищей.

Шелест пожелал участникам СВО вернуться домой живыми и невредимыми.

Военнослужащие отправятся к новым местам дислокации уже 17 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Омской области помогают военнослужащим и их семьям. К различным акциям присоединяются волонтёры, власти, предприниматели, общественники и другие неравнодушные омичи.

Каждому мобилизованному власти Омской области обязались выплатить по 100 тысяч рублей.