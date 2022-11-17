Каннаполис, США, 17 ноября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Немецкий пилот Нико Хюлькенберг будет выступать за команду «Хаас» с сезона 2023 года. Об этом 17 ноября сообщает пресс‑служба «Формулы‑1».

Morio Формула-1

Отмечается, что 35-летний Хюлькенберг заменит в команде другого немецкого гонщика, 23-летнего Мика Шумахера.

Ранее «Хаас» сообщил о прекращении сотрудничества «Хааса» с Шумахером.

Читайте также: Пилот «Мерседеса» Расселл выиграл Гран-при Бразилии «Формулы-1»