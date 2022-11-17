Немецкий пилот Хюлькенберг заменит Шумахера в «Хаасе»
Каннаполис, США, 17 ноября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Немецкий пилот Нико Хюлькенберг будет выступать за команду «Хаас» с сезона 2023 года. Об этом 17 ноября сообщает пресс‑служба «Формулы‑1».
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Формула-1
Отмечается, что 35-летний Хюлькенберг заменит в команде другого немецкого гонщика, 23-летнего Мика Шумахера.
Ранее «Хаас» сообщил о прекращении сотрудничества «Хааса» с Шумахером.
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