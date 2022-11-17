Чебоксары, 17 ноября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В декабре органы власти Чувашии планируют представить решение о возможности выплачивать многодетным семьям компенсацию вместо бесплатного выделения земельного участка. Данная «тема непростая, надо её очень хорошо осмыслить». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 17 ноября на сессии Госсовета Чувашии первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

Cap.ru Первый вице-премьер - министр финансов Михаил Ноздряков

При рассмотрении в первом чтении проекта бюджета на 2023 года лидер чувашских коммунистов Александр Андреев поднял проблему предоставления в собственность земельных участков многодетным семьям. Они выделяются бесплатно, но в очередях годами числятся тысячи семей. Это связано не только с дефицитом земельных участков в городах, но и отсутствием инженерной инфраструктуры.

«Тема очень непростая. Сегодня у нас есть поручение главы, и органы власти работают. Возможно, в декабре выйдем на какое-то решение. Но вы в каком-то формате один раз сядьте и подумайте на эту тему», — предложил депутатам глава минфина Михаил Ноздряков.

Первый вице-премьер сослался на то, что финансовая компенсация не решает жилищного вопроса многодетной семьи, состоящей на учёте в качестве нуждающейся.

«Ответьте себе на вопрос: если мы вместо земли дадим деньги, мы основной вопрос решим? Для семьи, которая нуждается в семье, решится эта проблема или не решится? Нет, не решится, она также останется нуждающейся. Тогда получится, что мы деньги раздаём, а саму цель не достигаем. Наша цель, чтобы многодетная семья была обеспечена жильём. Тема непростая, надо её очень хорошо осмыслить», — оправдывался министр финансов.

И продолжил:

«Для чего, что мы хотим сделать? Деньги раздать? Это другая история».

По последним данным властей (на 1 апреля 2022 года), в Чувашии на учёте для получения земельных участков состояли 18 318 многодетных семей, участки получили 9427 семей.

Как сообщало ИА REGNUM, земельные участки предоставляются многодетным семьям в собственность бесплатно для ведения садоводства, огородничества, в качестве личного подсобного хозяйства и под индивидуальное жилищное строительство.