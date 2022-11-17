Министр объяснил, почему семьям Чувашии не хотят давать деньги вместо земли
Чебоксары, 17 ноября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В декабре органы власти Чувашии планируют представить решение о возможности выплачивать многодетным семьям компенсацию вместо бесплатного выделения земельного участка. Данная «тема непростая, надо её очень хорошо осмыслить». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 17 ноября на сессии Госсовета Чувашии первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.
При рассмотрении в первом чтении проекта бюджета на 2023 года лидер чувашских коммунистов Александр Андреев поднял проблему предоставления в собственность земельных участков многодетным семьям. Они выделяются бесплатно, но в очередях годами числятся тысячи семей. Это связано не только с дефицитом земельных участков в городах, но и отсутствием инженерной инфраструктуры.
Первый вице-премьер сослался на то, что финансовая компенсация не решает жилищного вопроса многодетной семьи, состоящей на учёте в качестве нуждающейся.
И продолжил:
По последним данным властей (на 1 апреля 2022 года), в Чувашии на учёте для получения земельных участков состояли 18 318 многодетных семей, участки получили 9427 семей.
Как сообщало ИА REGNUM, земельные участки предоставляются многодетным семьям в собственность бесплатно для ведения садоводства, огородничества, в качестве личного подсобного хозяйства и под индивидуальное жилищное строительство.