Москва, 17 ноября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Многие жители территории б. УССР хотят остаться в России. Об этом 17 ноября заявил посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре, его слова приводит портал Baltnews в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

По словам эстонского дипломата, это обусловлено тем, что в России многие помогают беженцам с территории б. УССР и в российском обществе отсутствуют антикиевские настроения.

«На фоне этого парадоксально, что действия российской армии [на территории б. УССР] в марте поддерживали 68% (беженцев — прим. ред.), а сейчас эта цифра увеличилась до 73%», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, 16 ноября Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что более 15,3 миллиона человек выехали с территории б. УССР в соседние страны после начала специальной военной операции России, при этом свыше 7,7 миллиона человек пересекли границу в обратном направлении.