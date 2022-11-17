Курган, , 14:34 — REGNUM В Кургане пьяный водитель при попытке скрыться от инспекторов дорожно-патрульной службы травмировал полицейского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД России.

ДПС МВД.РФ

В ночь на 17 ноября инспекторы ДПС пытались остановить автомобиль «ВАЗ-2112» на улице Дзержинского для проверки документов. Водитель проехал мимо. Полицейские проследовали за нарушителем, к преследованию подключился ещё один наряд ДПС. В итоге автомобиль удалось остановить.

Когда инспекторы ДПС подошли к машине, двери транспортного средства были заблокированы. Чтобы вытащить нарушителя из автомобиля, один из полицейских разбил стекло, но водитель нажал на газ и машина потянула за собой инспектора, причинив ему травмы. Нарушитель, сбив патрульную машину, вновь пытался скрыться.

Погоня возобновилась. Когда автомобиль выехал за черту города, полицейские применили табельное оружие. Машина была остановлена. В отделе полиции установили личность пьяного водителя. Им оказался 39-летний житель Кургана.

«В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.8, 12.25 и 12.27 КоАП РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудник полиции был доставлен в медучреждение. Сейчас он проходит лечение. По факту применения насилия в отношении представителя власти дело передано в следственные органы.