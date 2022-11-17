Донецк, 17 ноября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел города Ясиноватая Донецкой Народной Республики. Об этом 17 ноября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

https://belregion.ru Вячеслав Гладков

В 12:55 из Орловки по Ясиноватой выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области под обстрел ВСУ попал город Шебекино, пострадала девушка. В тяжёлом состоянии её доставили в больницу.