Уфа, 17 ноября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Расширять сотрудничество с Гомельской областью Белоруссии намерено руководство Башкирии. Об этом заявил премьер-министра правительства региона — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, сообщает 17 ноября пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Сообщается, что Фазрахманов посетил предприятия по производству сельскохозяйственного оборудования и техники, удобрений Гомельской области Белоруссии.

Отмечается, что в ходе встреч были рассмотрены возможности поставок оборудования и техники, оснащения и проектирования современных животноводческих комплексов, закупки минеральных удобрений.

«Мы договорились расширять наше сотрудничество с Гомельской областью, еще в октябре заключили соглашения с компаниями «Гомсельмаш» и «Гомельагрокомплект». Сегодня уже детально прорабатываем номенклатуру техники и оборудования, необходимой нашим аграриям, организацию совместных производств», — приводит пресс-служба слова чиновника.

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