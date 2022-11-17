Тбилиси, 17 ноября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Деятельность самой крупной в Грузии оппозиционной партии свелась к попыткам организовать «революцию», и с учётом этого обстоятельства будет выбран новый председатель данной политсилы. Об этом 17 ноября заявил журналистам первый вице-спикер парламента республики от правящей партии «Грузинская мечта» Гия Вольский.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Он прокомментировал подготовку «националов» к досрочным внутрипартийным выборам и нападки на председателя ЕНД Нику Мелию со стороны кандидатов на этот пост.

«Жаль, что «Национальное движение» превратилось из политического субъекта в революционный штаб, возглавить который должен человек, который лучше осуществит революционные идеи», — сказал Вольский.

По его мнению, борьба за власть и споры внутри ЕНД свелись к тому, кто больше всего подходит на роль «революционера».

Напомним, Мелию обвиняют в том, что он не стремится добиться освобождения из заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Выборы нового главы планируется завершить к середине декабря. Мелия также намерен в них участвовать.