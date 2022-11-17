Симферополь, 17 ноября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Движение автомобилей по Крымскому мосту будет временно приостановлено 19 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве транспорта Республики Крым.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«19 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено», — уточнили в министерстве.

В общей сложности движение транспорта приостановят на 12 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний раз движение на автомобильной части Крымского моста останавливалось 16 ноября. Приостановка связана с необходимостью проведения ремонтных работ для устранения последствий теракта.