Благовещенск, 17 ноября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Государственный долг Амурской области, по данным министерства финансов России, на октябрь превысил 28,6 млрд рублей. Это на 5,6 млрд рублей больше, чем год назад, сообщает 17 ноября корреспондент ИА REGNUM.

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При этом более 6 млрд рублей регион взял в долг не у бюджета страны на льготных условиях, а занял в банках и кредитных организациях. Эта доля займов сократилась по сравнению с октябрём-2021 более, чем на 600 млн рублей. Государственных гарантий и иных долговых обязательств у области нет, оставшаяся часть суммы — 22,4 млрд рублей — бюджетные кредиты.

Муниципальные образования Приамурья не выплатили 1,7 млрд рублей по долгам, половину этой суммы они заняли у банков. Год назад закредитованность округов и районов области была примерно на том же уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Сахалина на 1 октября 2022 года составил 7,595 млрд рублей. Год назад кредитных долгов у островного региона не было.