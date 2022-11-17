Минск, 17 ноября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Сегодня, 17 ноября, в Минске Национальной библиотеке республики главы Центральных избирательных комиссий (ЦИК) России и Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве, передаёт агентство «БЕЛТА».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЦИК

Подписание состоялось на белорусско-российском форуме «Молодежь и выборы. Подписи под документом поставили председатель Центризбиркома России Элла Памфилова и глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко.

Памфилова назвала данный шаг «историческим переломом и вызовом совершенно нового качества». Карпенко отметил, что соглашение позволит «интенсифицировать отношения в электоральной сфере» с братской Россией».

ИА REGNUM ранее сообщало, Белоруссия больше не будет организовывать участки для голосования за границей, заявлял ранее председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко.

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