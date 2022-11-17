17 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

В начале ноября в Алжире прошёл первый за последние три года саммит Лиги арабских государств. Решения, принятые по итогам саммита, ряд арабских СМИ поспешил назвать «историческими». На деле же саммит показал, что между арабскими странами появилась пропасть, которая только увеличивается. Несмотря на риторику о солидарности и братстве арабских государств, на деле регион делится на несколько лагерей, чьи интересы прямо противоположны.

Артемий Шарапов, , 15:20 — REGNUM Второго ноября в Алжире прошла церемония закрытия саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) — первого с 2019 года. Всё это время попытки провести встречу сталкивались с неразрешимыми препятствиями.

Арабы Иван Шилов © ИА REGNUM

Из-за пандемии заседание несколько раз откладывалось. А когда проведение встречи стало возможным, половина (!) лидеров арабских государств отказалась приезжать в Алжир. Одни — сославшись на занятость, а другие (в частности, президент Египта) — из-за политических разногласий с руководством страны. На самом же деле их отсутствие на саммите является следствием кризиса самой идеи Лиги арабских государств как организации.

С тех пор как США вторглись в Ирак в 2003 году, Лига перестала играть сколько-нибудь значимую роль на Ближнем Востоке. Организация не смогла внятно отреагировать на действия Вашингтона и тем самым расписалась в своём бессилии.

Стоит отметить, что так было далеко не всегда. В годы арабо-израильских войн именно ЛАГ стала той площадкой, где арабские страны могли выступить в качестве единой политической силы, с которой были вынуждены считаться даже сверхдержавы.

Но в 2003 году половина арабских стран не захотела (или побоялась) высказаться в защиту Ирака и в поддержку Саддама Хуссейна. ЛАГ также проигнорировала все последующие события в арабском мире: революции «арабской весны», вторжения в Ливию и Йемен, войну в Сирии и процесс нормализации отношений между рядом арабских государств и Израилем. Почему? Как говорят арабы — потому что «мёртвые не умеют говорить».

Армия Ирака Spc. Jeffrey Alexander, US Army

Предполагалось, что саммит в Алжире сможет восстановить репутацию ЛАГ. В арабском мире за последние годы накопилось множество противоречий, и власти Алжира неоднократно заявляли, что они готовы выступить посредниками при решении всех спорных вопросов.

Однако сам факт проведения саммита в Алжире привёл к новым разногласиям. Делегации ряда государств отказались приезжать в Алжир из-за того, что в саммите могла принять участие делегация Сирии. В итоге алжирским властям пришлось попросить сирийцев отказаться от участия в заседании.

Таким образом, ситуация в Сирии была вычеркнута из повестки дня саммита. Хотя изначально планировалось, что именно в Алжире будет принято решение о возвращении Сирии в ряды ЛАГ.

Решающую роль в этом сыграли Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ: ведь чем больше у вас денег — тем больше влияния. С подачи этих держав из повестки саммита была также благополучно вычеркнута и ситуация в Йемене. Её саммит также предпочёл на заметить.

С большим трудом властям Алжира удалось поднять вопрос о ситуации в Палестине, но и здесь участникам встречи не удалось достичь консенсуса, что само по себе нонсенс.

По сути, Лига арабских государств возникла в качестве реакции на ситуацию в Палестине. На протяжении 77 лет своего существования организация выступала за неприятие израильской оккупации Палестины и против нормализации отношений с Израилем, а также — за бойкот Израиля на всех уровнях.

Теперь же в арабском мире возник блок стран, которые, наоборот, выступают против любой конфронтации с Израилем. К их числу относятся ОАЭ, Бахрейн, Марокко и (в меньшей степени) Египет и Иордания.

Ряд других стран — Ливан, Ирак, Сирия и Йемен, формируют коалицию (или, как будет правильнее перевести с арабского, «ось») во главе с Ираном. Который не является арабской страной и преследует свои собственные цели.

Особняком стоит Саудовская Аравия, для которой первостепенным вопросом является противостояние с Ираном, поэтому Эр-Рияд придерживается подчёркнуто нейтральной позиции по ситуации в Палестине. Такой же позиции придерживаются Кувейт и Оман.

Волнения в Палестине riots palestine

Неудивительно, что по итогам саммита не удалось найти решения и по этому ключевому для арабского мира вопросу.

Итак, саммит «арабского единства», как его называют в алжирских СМИ, фактически стал саммитом «арабских противоречий».

Итоговая декларация, подписанная по итогам заседания, содержит ряд общих положений, пожеланий и уверений друг друга в нерушимости арабского братства. А на деле заседание показало, что эпоха «арабской солидарности» окончательно ушла в прошлое.

И поскольку интересы крупнейших коалиций арабских государств прямо противоречат друг другу, можно ожидать, что в будущем Ближний Восток охватит новая череда конфликтов, поскольку в регионе больше не осталось площадки, где лидеры арабских государств могли бы прийти к соглашению.