Асунсьон, 17 ноября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Прокуратура Парагвая связала преступную группу, известную как El tren de Aragua, с убийством в Колумбии 10 мая 45-летнего прокурора по борьбе с наркотиками Марсело Печчи. Об этом в интервью радиостанции Monumental 1080 AM заявил глава международного отдела прокуратуры страны Мануэль Дольдан.

(сс) 總統府 Флаг Парагвая

«В связи с особенностями дела и конкретным элементом заказного убийства, эта преступная организация может иметь отношение к делу», — сказал Дольдан.

Чиновник напомнил, что колумбийские власти с самого начала определили эту преступную организацию венесуэльского происхождения как «одну из группировок, участвовавших в убийстве парагвайского прокурора».

Судебный орган также не исключил роль в этом контексте парагвайской преступной структуры, известной как Primer Comando de la Capital «как возможной группы, на которую может быть возложен авторский замысел преступления».

Дольдан отметил, что Primer Comando de la Capital является одной из основных преступных группировок в стране по причине количества оружия и денег, а также своих деяний.

Отмечается, что четыре новых фигуранта, причастные к майскому убийству на пляже в Картахена-де-Индиас, были связующим звеном между исполнителями и заказчиком. Все четверо подозреваемых являются членами организации Tren de Aragua, «что подтверждает международное преступное соучастие в убийстве прокурора в этом регионе Колумбии»: «Это было то, что уже обсуждалось с колумбийскими властями некоторое время назад. Опознав этих четырех человек, мы приобщили к делу доказательства. Мы считаем, что эти люди могут приблизить нас к связям с парагвайцами, которые приказали убить Печчи».

Парагвайский прокурор Марсело Печчи, специализирующийся на борьбе с организованной преступностью, наркоторговлей, отмыванием денег и финансированием терроризма, был застрелен двумя киллерами со скоростных катеров весной 2022 года.