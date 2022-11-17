Санкт-Петербург, 17 ноября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Уровень годовой инфляции в Ленинградской области в октябре стал наименьшим среди всех регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе Северо-Западного Главного управления Банка России.

Северо-Западное главное управление Банка России Уровень инфляции в Ленинградской области в октябре 2022 года

По сравнению с сентябрём текущего года, уровень годовой инфляции в Ленобласти в октябре сократился на один процентный пункт, до 11,44%. Этого удалось достичь за счёт расширения ассортимента на продуктовом рынке и сдержанной активности покупателей.

Прирост цен на продовольственные товары в октябре опустился до 10,16% (-2,62 п. п.). Из-за хорошего урожая в магазинах Ленобласти стало больше выбора. Заметнее всего это отразилось на стоимости картофеля, помидоров и огурцов. Благодаря расширению производства в животноводстве, а также обеспеченности кормами цены на мясо птицы и свинины, колбасные изделия и молочную продукцию также снизились.

При этом в секторе непродовольственных товаров годовая инфляция сократилась меньше, всего на 0,38 п. п., до 13,06% в годовом исчислении. Из-за общей неопределённости жители Ленинградской области стали более бережливыми, товары длительного пользования стали покупать реже. Как следствие, в регионе замедлился рост цен на легковые автомобили и другую технику.

Ввиду того, что спрос на российское топливо за рубежом сократился, на отечественном рынке его стало больше, что также положительно отразилось на его стоимости.

Отметим, что уровень годовой инфляции по СЗФО в целом в октябре составил 12,28%. По России же показатель составил 12,63%.