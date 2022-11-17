Белгород, 17 ноября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Расположенный в Белгородской области город Шебекино обстрелян из РСЗО «Град». Об этом 17 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

https://belregion.ru Вячеслав Гладков

В личном телеграм-канале он рассказал об обстреле Шебекино с применением реактивной системы залпового огня «Град». Гладков уточнил, что снаряды попали в частный дом.

«По предварительной информации есть одна пострадавшая. Девушка в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют её сейчас в больницу», — написал губернатор.

По его словам, оперативные службы уже выехали на место.