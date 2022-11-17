Донецк, 17 ноября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, сообщили 17 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:25 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительстве.

В 12:40 ВСУ обстреляли из Орловки Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.

В 12:40 из этого же населенного пункта ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибра 155 мм.

В 12:57 из Карловки ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».