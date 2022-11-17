Москва, , 13:20 — REGNUM Страны Запада будут по максимуму стараться возложить вину за нынешние экономические сложности на Россию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Вячеслав Никонов Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, сейчас вся мировая экономика находится в преддефолтном состоянии, а некоторые страны уже переживают дефолт.

«Совокупный государственный долг стран мира перевалил 300 трлн долларов. Это означает, что на самом деле в ближайшее время, особенно, если в Америке действительно случится дефолт по государственным обязательствам, мир ждет очень серьезная экономическая встряска, к которой все должны быть готовы, в том числе, и наша страна», — сказал Никонов.

Напомним, валовой государственный долг США впервые в истории превысил $31 триллион, что ставит Вашингтон в невыгодное положение в тот самый момент, когда долгосрочная финансовая картина страны и так омрачена растущими процентными ставкам.

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