Москва, 17 ноября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Страны Запада будут по максимуму стараться возложить вину за нынешние экономические сложности на Россию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Никонов

По его словам, сейчас вся мировая экономика находится в преддефолтном состоянии, а некоторые страны уже переживают дефолт.

«Совокупный государственный долг стран мира перевалил за 300 трлн долларов. Это означает, что на самом деле в ближайшее время, особенно если в Америке действительно случится дефолт по государственным обязательствам, мир ждет очень серьезная экономическая встряска, к которой все должны быть готовы, в том числе и наша страна», — сказал Никонов.

Напомним, валовой государственный долг США впервые в истории превысил $31 триллион, что ставит Вашингтон в невыгодное положение в тот самый момент, когда долгосрочная финансовая картина страны и так омрачена растущими процентными ставками.