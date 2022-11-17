Вашингтон, , 13:22 — REGNUM Реакция России и США на инцидент с падением ракеты в Польше указывает на стремление сторон избежать эскалации. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

США. СМИ Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание отмечает, что взрыв на польской территории мог привести к столкновению России и НАТО, однако сторонам удалось «сбавить обороты». Скорее всего, ракета была киевской, а реакция президента США Джо Байдена и Кремля «продемонстрировала общее желание избежать эскалации».

Ни Россия, ни страны НАТО в целом не желают распространения боевых действий на районы к западу от территории б. УССР, говорится в публикации.

Первым помог урегулированию ситуации Байден, который выразил сомнения в том, что ракета была российской. Затем с подобными заявлениями выступили представители НАТО. Они предположили, что ракета принадлежит Киеву, но была произведена в СССР.

«Россия также продемонстрировала желание сдержать инцидент», — пишет газета, ссылаясь на заявление Минобороны РФ.

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