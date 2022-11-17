Барнаул, , 13:15 — REGNUM Алтайские законодатели ведут работу по присвоению еще трём городам региона звания «Город трудовой доблести». Как пояснил заместитель председателя Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Денис Голобородько, обращения администраций этих городов сейчас проходят этапы согласования на краевом уровне, а уже после будут отправлены на утверждение Президенту РФ.

Барнаул. Стела «Город трудовой доблести» Правительство Алтайского края

Депутат подчеркнул, что в августе 2022 года депутаты АКЗС на сессии поддержали предложение Рубцовского городского Совета депутатов о присвоении городу Рубцовску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». На ближайшей сессии в ноябре депутаты рассмотрят аналогичные предложения от Бийска и Новоалтайска.

«Обращения Бийска и Новоалтайска уже рассмотрели в правительстве края. Уверен, что мы с депутатами также поддержим предложения муниципалитетов. А уже после документы на присвоение городам Бийску, Новоалтайску и Рубцовску звания «Город трудовой доблести» будут направлены в Российскую академию наук для рассмотрения. Надеемся, что решение будет положительным», — объяснил Денис Голобородько.

Он также добавил, что присвоение городам почетного звания очень важный, принципиальный для края вопрос.

«Это признание весомого вклада жителей Алтайского края в дело Победы. В Правительстве края, в краевом парламенте очень серьезно относятся к этой теме, это очень важно для всех жителей нашего края», — сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, Барнаулу было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести» в мае 2021 года. В числе условий для городов, получивших высокое звание, — установка стелы с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации. Конструкция торжественно открылась 4 ноября 2022 года. Высота металлической конструкции с учётом стилобата составила 32,6 метра. На её поверхности изображены рабочие заводов и фабрик. Стоимость стелы составила 83,3 млн рублей, она — одна из самых дорогих в стране. Еще дороже расположены в четырёх городах: в Новосибирске (149 млн рублей), в Ступино (93 млн), в Иркутске (90 млн) и в Коломне (90 млн).

В начале ноября 2022 года правительство Алтайского края поддержало инициативу о присвоении Бийску, Новоалтайску, Рубцовску почетного звания «Город трудовой доблести».

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