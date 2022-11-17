Шебекино, Белгородская область, 17 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Местная жительница пострадала 17 ноября при обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области. Об этом в своём тг-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По данным властей, снаряды «Града» попали в частный жилой дом. Ранение получила молодая женщина.

«Девушка в тяжёлом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют её сейчас в больницу. Все оперативные службы выехали на место», — пояснил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в небе над Белгородской областью 17 ноября прозвучало более 20 хлопков.