Мосул, Ирак, , 13:23 — REGNUM Представители Службы безопасности Ирака объявили в четверг, 17 ноября, что начали антитеррористическую операцию «Твердая воля». Об этом сообщает Shafaq со ссылкой на заявление пресс-службы иракской армии.

Армия Ирака Spc. Jeffrey Alexander, US Army

По последним данным, операция направлена на уничтожение ячеек группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Мосул и провинции Нейнава.

«Эта операция направлена на преследование террористических элементов и разыскиваемых лиц, а также на зачистку территории от остаточных групп ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уничтожение их укрытий. Армия, полиция и подразделения ополчения участвуют в этой операции при поддержке со стороны разведки», — говорится в заявлении.