Донецк, 17 ноября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Жителей Донецкой Народной Республики обеспечат водой из реки Дон. Об этом в своём телеграм-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин после встречи с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Река Дон

«Особое внимание уделили проблеме обеспечения водой. Принято решение о строительстве водовода из реки Дон. Несмотря на то, что проект сложный и дорогостоящий, его реализация намечена на первое полугодие 2023 года», — уточнил Пушилин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители ДНР испытывают проблемы с водой с начала СВО и живут в условиях, когда воды фактически нет. И, как признаются сами люди, это даже хуже, чем обстрелы.

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Так, летом 2022 года киевские боевики практически лишили Донецк и другие города ДНР возможности снабжения водой. Местное население вынужденно набирало воду из реки Кальмиус и других природных источников.

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