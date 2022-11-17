Кызыл, , 13:14 — REGNUM В Туве участники специальной военной операции и члены их семей смогут посещать платные занятия в физкультурно-спортивных организациях за половину цены. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Военнослужащие из Тувы в зоне СВО Телеграмм-канал Шолбана Кара-оола

Инициативу расширить список видов социальной поддержки военнослужащих выдвинуло министерство спорта республики.

Согласно документу, в перечень организаций вошли плавательный бассейн, тренажёрный и игровые залы, ледовый каток и другие объекты, находящиеся в ведении министерства.

Добавим, что по линии минсельхоза Тувы семьям участников СВО раздают скот на мясо. Граждан, живущих в домах с печным отоплением, обеспечат дровами и углём.

«Из бюджета республики семьям участников СВО было выплачено по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 17 лет. Минздрав республики предоставил им возможность получать лечение в медучреждениях и санаториях», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в рамках частичной мобилизации в республике было призвано около 700 человек. Часть из них к настоящему времени в составе вновь сформированного батальона уже решает боевые задачи в зоне проведения спецоперации.

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