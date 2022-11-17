Брюссель, 17 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Инфляция в еврозоне в октябре 2022 года достигла 10,6%, сообщает 17 ноября Евростат.

Picserver.org Инфляция

Статистическое ведомство подсчитало итоговый уровень годовой инфляции в еврозоне по итогам прошлого месяца. Она составила 10,6%, что является рекордным показателем. По итогам сентября 2022 года инфляция в еврозоне составила 9,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, международные и российские эксперты считают неизбежной рецессию в еврозоне в ближайшие месяцы.