Москва, , 13:11 — REGNUM Соединённые Штаты должны взять на себя ответственность за восстановление Афганистана. Об этом 16 ноября в Москве заявил представитель Китая на московской консультативной встрече Юй Сяован.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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Обращаясь к участникам встречи, Сяован подчеркнул, что США должны вернуть замороженные активы Афганистана.

Китай, поддерживающий тесные отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), считает, что американская стратегия в Афганистане провалилась.

Представитель Китая добавил, что Соединённые Штаты являются источником сегодняшних проблем в Афганистане, и они должны взять на себя ответственность за восстановление страны.

Представители Узбекистана и России также потребовали освобождения афганских активов.