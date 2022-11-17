Белгород, 17 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли из «Града» поселок Шебекино в Белгородской области, сообщил 17 ноября глава региона Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Пожар на месте попадания снаряда в Шебекино

«Обстрел Шебекино. Снаряды «Града» попали в частный жилой дом. По предварительной информации есть одна пострадавшая», — написал Гладков в телеграм-канале.

По его словам, пострадавшая девушка находится в тяжелом состоянии. На место обстрела выехали оперативные службы.

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