Калуга, 17 ноября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Калужской области административному выдворению из России подверглись 25 человек — граждане Узбекистана, Таджикистана и Мавритании. Иностранцы нарушили российское законодательство, сообщил 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Так, в октябре 2022 года на одной из дорог Калужской области сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, в котором на пассажирском сиденье находился гражданин Республики Мавритания, 2003 года рождения. При проверке документов было установлено, что у него просрочена виза. Как оказалось, молодой человек собирался получать высшее образование в России, однако не продлил срок действия своей визы, чем нарушил действующее законодательство. В судебном заседании гражданин Мавритании свою вину признал. Судья постановил назначить мавританцу административный штраф с выдворением за пределы страны. 14 граждан Узбекистана и 10 граждан Таджикистана, подлежащие выдворению, либо находились на территории России без разрешения на проживание или работали без соответствующего разрешения.

«Поводом для принятия судом решения о выдворении из страны, в основном, выступает нарушение сроков пребывания на территории России либо нарушение правил трудовой деятельности. До проведения процедуры выдворения нелегалы находятся в специализированном учреждении для временного содержания. После оформления документов 25 иностранных граждан были доставлены калужскими судебными приставами до пунктов пропуска через госграницу в московских аэропортах. Граждане Туркестана отправились напрямую в столицы своих государств, а вот гражданин западноафриканской республики Мавритания вылетел с пересадкой по маршруту «Москва — Стамбул — Нуакшот». Отныне въезд в Россию для выдворенцев закрыт в течение ближайших пяти лет», — отметил Артём Залогин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за июнь–октябрь 2022 года калужские судебные приставы исполнили решения суда о выдворении за пределы региона и страны в отношении 42 иностранных граждан.