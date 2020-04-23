Калужские приставы выдворили нелегалов из Туркестана и Мавритании
Калуга, 17 ноября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Калужской области административному выдворению из России подверглись 25 человек — граждане Узбекистана, Таджикистана и Мавритании. Иностранцы нарушили российское законодательство, сообщил 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.
Так, в октябре 2022 года на одной из дорог Калужской области сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, в котором на пассажирском сиденье находился гражданин Республики Мавритания, 2003 года рождения. При проверке документов было установлено, что у него просрочена виза. Как оказалось, молодой человек собирался получать высшее образование в России, однако не продлил срок действия своей визы, чем нарушил действующее законодательство. В судебном заседании гражданин Мавритании свою вину признал. Судья постановил назначить мавританцу административный штраф с выдворением за пределы страны. 14 граждан Узбекистана и 10 граждан Таджикистана, подлежащие выдворению, либо находились на территории России без разрешения на проживание или работали без соответствующего разрешения.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за июнь–октябрь 2022 года калужские судебные приставы исполнили решения суда о выдворении за пределы региона и страны в отношении 42 иностранных граждан.