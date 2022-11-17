Москва, , 13:10 — REGNUM Россия ранее подавала сигналы о том, что она не намерена рубить «зерновую сделку», однако в этом случае важен пакетный характер этого соглашения. Об этом 17 ноября заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

Здание МИД России Culture.ru

«Подтвердить (информацию о продлении — ред.) не могу, читал, видимо, то же самое, что и вы. Её срок истекает 18 ноября, поэтому, конечно, мы давали сигналы, что не собираемся ее «рубить»», — сказал он.

При этом замглавы МИД России уточнил, что не знает, продлено ли это соглашение, и добавил, что не стоит забывать, что это только часть пакетных договоренностей и даже в итоговой декларации «Группы двадцати» указано на существование двух частей «зерновой сделки».

«Сделкой принято считать «черноморскую инициативу» о вывозе … зерна [с захваченной Киевом территории б. УССР], но есть и другая договоренность, зафиксированная с секретариатом ООН, — о содействии России в беспрепятственном вывозе удобрений и продовольствия на мировые рынки. Пакетность этой сделки очень важна», — пояснил Панкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свою благодарность президенту России Владимиру Путину за «волю и вклад» в продление «зерновой сделки».