Бишкек, , 13:10 — REGNUM Председатель госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев выступает категорически против предложения депутатов подготовить соглашение с Узбекистаном об обмене идущей из Киргизии поливной воды на узбекский природный газ. Об этом глава киргизстанских спецслужб заявил 17 ноября на заседании республиканского парламента.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его мнению, подобная инициатива является популизмом и трудноосуществима.

«Узбекистан получает воду из Кемпир-Абадского водохранилища уже 70 лет и продолжит дальше бесплатно пользоваться этой водой. Сейчас мы просто хотим получить хоть какую-то выгоду от этого», — сказал он, комментируя решение о передаче водохранилища Узбекистану.

ИА REGNUM напоминает, что киргизстанкие и узбекские власти подготовили соглашение о передаче Узбекистану 4 485 гектаров земель, расположенных под Кемпир-Абадским водохранилищем. Взамен Киргизии должны будут отойти 19 582 гектара приграничных территорий.

Отметим, что законодательная палата парламента Узбекистана уже одобрила ратификацию проекта закона об уточнении участков киргизско-узбекской границы и совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища.