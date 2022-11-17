Бишкек, 17 ноября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Председатель госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев выступает категорически против предложения депутатов подготовить соглашение с Узбекистаном об обмене идущей из Киргизии поливной воды на узбекский природный газ. Об этом глава киргизстанских спецслужб заявил 17 ноября на заседании республиканского парламента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По его мнению, подобная инициатива является популизмом и трудноосуществима.

«Узбекистан получает воду из Кемпир-Абадского водохранилища уже 70 лет и продолжит дальше бесплатно пользоваться этой водой. Сейчас мы просто хотим получить хоть какую-то выгоду от этого», — сказал он, комментируя решение о передаче водохранилища Узбекистану.

ИА REGNUM напоминает, что киргизстанкие и узбекские власти подготовили соглашение о передаче Узбекистану 4 485 гектаров земель, расположенных под Кемпир-Абадским водохранилищем. Взамен Киргизии должны будут отойти 19 582 гектара приграничных территорий.

Отметим, что законодательная палата парламента Узбекистана уже одобрила ратификацию проекта закона об уточнении участков киргизско-узбекской границы и совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища.