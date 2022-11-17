Задержанный инженер Запорожской АЭС рассказал о помощи ВСУ
Мелитополь, 17 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Инженер службы физической защиты Запорожской АЭС, корректировавший удары ВСУ по станции, рассказал о своей помощи спецслужбам киевского режима.
В распоряжении РИА Новости 17 ноября оказалось видео допроса сотрудника электростанции. По словам задержанного, в день, когда российские военные вошли в Энергодар, он сообщил об этом ВСУ. Мужчина передал точное место дислокации военнослужащих, а после получил задание указать местоположение прибывших сил российской армии непосредственно на территории АЭС, а также представителей Росатома.
При обстрелах станции инженер неоднократно связывался с ВСУ, сообщал точные места попаданий артиллерийских снарядов, тем самым корректируя огонь киевских боевиков.
Как сообщало ИА REGNUM, корректировщика задержали в сентябре 2022 года. Запорожская АЭС регулярно подвергается обстрелам, в МИД РФ призвали как можно скорее договориться о зоне безопасности вокруг объекта.