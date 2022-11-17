Париж, , 13:08 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн потребовала большего «сотрудничества» с неправительственными организациями (НПО), которые спасают мигрантов в море, после приема в Тулоне гуманитарного корабля Ocean Viking с 234 мигрантами на борту, сообщает Le Parisien.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Jacques Paquier

Премьер-министр заявила, что хочет «возобновления работы над отношениями с неправительственными организациями, занимающимися спасением в Средиземном море», которых правые и ультраправые считают «пособниками» контрабандистов.

«Эти НПО спасают жизни, выполняют важную работу, но необходимо более гибкое и прозрачное сотрудничество с органами государственной власти», — пояснила Элизабет Борн на заседании Сената.

«Мы полностью взяли на себя наш гуманитарный долг, но Франция не отступает от подхода, основанного на двух основных принципах: гуманности и твердости», — заявила Элизабет Борн.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что по меньшей мере 44 мигранта будут депортированы в страны происхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Индонезия и Франция будут развивать сотрудничество в области передовых боевых самолетов и подводных лодок.

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