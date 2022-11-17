Вашингтон, 17 ноября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 121:120.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 42 очка. У «Вашингтона» центровой Кристапс Порзингис набрал 27 очков.

На сегодняшний день «Оклахома» занимает 11-е место в Западной конференции НБА, на счету команды 22 очка. «Вашингтон» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 23 очками.

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