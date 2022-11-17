Алжир, 17 ноября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Алжир с официальным визитом. Как сообщает Algerie Presse Service, в ходе визита Бермудес провёл переговоры со своим алжирским коллегой Айманом бен Аберрахманом.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

По информации журналистов, участники переговоров обсудили сотрудничество в ряде сфер. В частности, Куба заинтересована в поставках нефти и газа из Алжира. В то же время, Алжир рассчитывает на сотрудничество в сфере медицины.

Правительства двух стран планируют договориться об организации обучения алжирских врачей общей практики (гинекология-акушерство, радиология и реанимация), а также специализированном обучении офтальмологии, в дополнение к сотрудничеству и обмену опытом с Институтом Пастера в Алжире (IPA) в области развития и производства вакцин.