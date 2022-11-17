Москва, , 13:07 — REGNUM Для России очень важен пакетный характер стамбульских договоренностей по «зерновой сделке». Об этом сегодня, 17 ноября, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин в ходе брифинга на полях саммита АТЭС.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

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Представитель МИД РФ отметил, что достижением саммита G20 в Индонезии является декларация, в которой сказано, что существуют две части сделки. Так, «зерновой сделкой» принято считать «черноморскую инициативу» о вывозе зерна с территории б. УССР.

«Но есть и другая договоренность, зафиксированная с секретариатом ООН, — о содействии России в беспрепятственном вывозе удобрений и продовольствия на мировые рынки. Пакетность этой сделки очень важна», — пояснил Панкин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Европейского совета Шарль Мишель считает продление продуктовой сделки хорошей новостью.

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