Ардон, Северная Осетия, 17 ноября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Прорыв дамбы произошел на озере Бекан в Ардонском районе Северной Осетии. Из-за размыва уровень воды в водоеме стремительно снижается, сообщил 17 ноября бывший глава района Владислав Тотров.

Наталия Николаева ИА REGNUM Озеро

«На озере Бекан произошёл прорыв подпрудной дамбы, в результате чего уровень воды в озере упал более чем на два метра. Объём воды уменьшился более чем на 1 млн кубических метров. Надеемся, что уполномоченные организации предпримут необходимые срочные меры по спасению озера», — написал Тотров в своем телеграм-канале.

В региональном министерстве природы подтвердили факт прорыва дамбы с северной стороны озера Бекан. В ведомстве также сообщили о направлении в зону происшествия своих специалистов, сотрудников МЧС и других экстренных служб для обследования территории и принятия решения по мероприятиям для восстановления дамбы. В первоочередном порядке требуется проложить дорогу к месту размыва, подчеркнули в минприроды.

Стоит отметить, что озеро Бекан является уникальным природным объектом, который включен в список памятников природы регионального значения. К водоему ежегодно слетаются на зимовку тысячи перелетных птиц.