Лондон, , 13:05 — REGNUM Власти Великобритании довольно дорого обходятся жителям страны. Так, правительство Соединённого Королевства «впустую» потратило £14 млрд (около $16,7 млрд) денег налогоплательщиков. Об этом 17 ноября пишет газета The Daily Telegraph.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание, со ссылкой на проведённое расследование, отмечает, что деньги были потрачены британскими властями на «неэффективные меры» по борьбе с пандемией коронавируса, проекты, которые не были реализованы либо повлекли за собой дополнительные расходы, а также на «личные цели». В частности, речь идёт об аренде роскошной виллы для вечеринок в Италии, обслуживание плавательного бассейна, процедуры в спа-салоне, посещение парка развлечений в Сиднее.

«Потраченные впустую деньги не пошли ни на государственные и общественные услуги, ни на снижение налогов, и это действительно бьет по карману налогоплательщиков», ― подчеркнул председатель комитета Палаты общин британского парламента по контролю над расходованием государственных средств Меган Хиллиер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее осведомлённые источники The Financial Times в британском министерстве финансов заявили, что глава правительства Великобритании Риши Сунак намерен увеличить налоги для покрытия дефицита в бюджете страны. Источник подчеркнул, что «это будет жёстко».

Напомним, дефицит бюджета Великобритании составляет 50 млрд фунтов стерлингов (около $57,5 млрд). По словам источника, британские власти слишком много средств потратили на борьбу с COVID-19, а также для поддержки цен на электроэнергию.

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