Лондон, 17 ноября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Власти Великобритании довольно дорого обходятся жителям страны. Так, правительство Соединённого Королевства «впустую» потратило £14 млрд (около $16,7 млрд) денег налогоплательщиков. Об этом 17 ноября пишет газета The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Издание, со ссылкой на проведённое расследование, отмечает, что деньги были потрачены британскими властями на «неэффективные меры» по борьбе с пандемией коронавируса, проекты, которые не были реализованы либо повлекли за собой дополнительные расходы, а также на «личные цели». В частности, речь идёт об аренде роскошной виллы для вечеринок в Италии, обслуживание плавательного бассейна, процедуры в спа-салоне, посещение парка развлечений в Сиднее.

«Потраченные впустую деньги не пошли ни на государственные и общественные услуги, ни на снижение налогов, и это действительно бьет по карману налогоплательщиков», ― подчеркнул председатель комитета Палаты общин британского парламента по контролю над расходованием государственных средств Меган Хиллиер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее осведомлённые источники The Financial Times в британском министерстве финансов заявили, что глава правительства Великобритании Риши Сунак намерен увеличить налоги для покрытия дефицита в бюджете страны. Источник подчеркнул, что «это будет жёстко».

Напомним, дефицит бюджета Великобритании составляет 50 млрд фунтов стерлингов (около $57,5 млрд). По словам источника, британские власти слишком много средств потратили на борьбу с COVID-19, а также для поддержки цен на электроэнергию.

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