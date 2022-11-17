Красное Село, Санкт-Петербург, 17 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Сотруднику полиции Санкт-Петербурга пришлось применить табельное оружие, чтобы усмирить крупную собаку, которая набросилась на людей и покусала семь человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 17 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

vk.com/krasnoe_selo Подстреленная собака (группа в «ВК»Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село)

Инцидент произошел поздним вечером 16 ноября у дома 34 по улице Освобождения в городе Красное Село (входит в состав Санкт-Петербурга). Наряд полиции пришел на помощь местным жителям, на которых набросился беспризорный алабай и пытался загрызть. Жертвами агрессивного животного стали семь человек.

«Собака вела себя агрессивно и продолжала нападения на людей. В целях недопущения новых жертв, полицейскими было применено табельное оружие, в результате чего животное было обезврежено и передано работникам ветеринарной службы», — рассказали в ведомстве.

Как выяснили правоохранительные органы, у собаки есть хозяин — 31-летний мужчина, которого утром того же дня задержали сотрудники уголовного розыска как лицо, находящееся в федеральном розыске по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

«По факту произошедшего проводится проверка», — подытожили в полиции.